В итальянском Римини на стадионе «Римини Фьера» стартовал матч предварительного этапа Лиги наций между мужскими сборными России и Сербии по волейболу. Команды вышли на площадку в 11:00 по московскому времени.

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Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, российской команде необходимо попасть в топ-4. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо располагаются на шестом месте, имея 20 очков после десяти туров.

Сборная России одержала шесть побед и потерпела четыре поражения. Примечательно, что команда является двукратным чемпионом турнира. В первый раз ее привел к победе главный тренер Сергей Шляпников, затем его сменил Саммельвуо.

На предварительном этапе все команды играют по 15 матчей. Четыре сильнейшие сборные выходят в полуфинал.