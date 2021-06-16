Бывший главный тренер сборной Финляндии Мартти Куусела поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата Европы между сборными России и Финляндии.

«Финляндия сильна своим единством и бойцовским духом. Для России это будет очень сложный матч. Самооценка наших игроков в настоящий момент достигла пика. Выиграть у Финляндии России будет очень сложно», — цитирует Куусела «Спорт день за днем».

Напомним, что 16 июня «Газпром Арена» примет матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. На поле выйдут сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. В первом туре россияне в Санкт-Петербурге крупно уступили бельгийцам (0:3), а финны сенсационно в гостях переиграли Данию (1:0).