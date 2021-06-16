Представитель ФИФА Хайди Беха заявила, что на чемпионате мира 2026 года будут участвовать 48 команд. Это произошло на Конференции РФС в Санкт-Петербурге, сообщает портал Telesport.

Напомним, что турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. В Катаре, как и ранее, выступят 32 команды.

По новому регламенту будет 16 групп по 3 команды. На групповом этапе каждая сборная сыграет по два матча. При этом, количество матчей для одной команды не изменится. Чтобы добраться до финала, по-прежнему понадобятся шесть игр, финальная станет седьмой. Количество азиатских команда удвоится: восемь вместо четырёх. Также увеличится количество команд из Карибского бассейна и Северной Америки: с трёх до шести гарантированных мест на турнире, еще одно разыграют в стыковых матчах.