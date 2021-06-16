Бывший игрок и тренер «Зенита» Анатолий Давыдов поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата Европы между сборными России и Финляндии.

«Мы все же первым номером должны играть — бояться нечего. Не люблю выражение «своя игра», но надо показать все то, что отрабатывается на тренировках, что дает главный тренер. Надеюсь, с нашей стороны будет открытый футбол с хорошей игровой дисциплиной. В том числе перед своей штрафной и в штрафной тоже. Тогда не будет грубых ошибок, а в остальном по игре мы должны быть сильнее», — цитирует Давыдова

«Матч ТВ».

Напомним, что 16 июня «Газпром Арена» примет матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. На поле выйдут сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. В первом туре россияне в Санкт-Петербурге крупно уступили бельгийцам (0:3), а финны сенсационно в гостях переиграли Данию (1:0).