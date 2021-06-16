Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов испанской «Валенсии». Об этом пишет портал Super Deporte.

Источник пишет, что представители клуба уже просматривали футболиста в расположении олимпийской сборной Аргентины, которая продолжает подготовку к Играм в Токио.

24-летний футболист выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» занял второе место в турнирной таблице и завоевал возможность сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Валенсия» в Ла Лиге финишировала на 13-м месте.