Сегодня, 16 июня, сборная России по футболу проведёт важнейший матч группового турнира Евро-2020. После стартового разгрома от Бельгии (0:3) команде Станислава Черчесова кровь из носу необходимо побеждать Финляндию. Победа подарит хорошие шансы на выход из группы, поражение практически поставит крест на перспективах подопечных Станислава Черчесова. Nevasport делает прогноз на стартовый состав российской сборной в игре с финнами.

Сборная России, ориентировочный состав на матч с Финляндией: Антон Шунин – Марио Фернандес, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Вячеслав Караваев – Магомед Оздоев, Роман Зобнин – Александр Головин, Алексей Миранчук – Артём Дзюба.

Вратарь. Антон Шунин

Матч с Бельгией Шунин не провалил, однако во втором пропущенном голе есть и его вина (хотя, например, Вячеслав Малафеев считает иначе). Тем не менее, вряд ли Черчесов начнет метания с вратарской линией. Бывший вратарь прекрасно понимает важность психологии и недаром взял на Евро только одного железного претендента на номер один, отцепив Гильерме.

Правый защитник. Марио Фернандес

Русский бразилец был одним из немногих игроков в поединке с бельгийцами, к которому не было претензий. Сам Фернандес говорил, что не считает себя лучшим футболистом встречи, но очевидно, что в сборной закономерно продолжают доверять ему. Были вопросы по его участию в первой игре – в связи с травмой, но матч показал: Фернандес в полном порядке.

Центральные защитники. Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов

Главная интрига перед матчем с Финляндией – кому Черчесов доверит центр обороны. По Джикии вопросов нет — в нынешнем созыве сборной это лучший центральный защитник. Рискнём предположить, что с финнами Черчесов решит выпустить в центре троих футболистов, чтобы развязать руки флангам для быстрых атак. Тем более, что на игру не выйдет 37-летний Жирков (об этом ниже).

Опорный хавбек Баринов уже действовал в составе сборной как передний игрок обороны. Вероятно, с финнами его выставят чисто в защиту, разгрузив центр поля и усилив фланги. Гораздо запутаннее ситуация с третьим защитником. Задача с тремя неизвестными. С одной стороны, перед Евро Черчесов показал, что доверяет связке Семёнов – Джикия. Но с другой, Семёнов игру с Бельгией провалил. Причём провалил с таким треском, что от разъярённых фанатов прилетело даже его ни в чём не повинной жене.

А тут еще пришла хорошая новость с тренировки – травмированный перед стартом турнира Фёдор Кудряшов вернулся в общую группу. Другой вопрос – доверит ли Черчесов ему с ходу место в старте. Рискнём предположить, что да, доверит. Если же нет, то есть ещё вариант выхода Игоря Дивеева, у которого также было небольшое повреждение с бельгийцами.

Левый защитник. Вячеслав Караваев

Даже если Кудряшов готов играть все 90 минут, вряд ли Черчесов доверит ему после травмы энергозатратную левую бровку. А в таком случае вариант остаётся один. Перед стартом Евро тренер говорил, что «Жирков готов сыграть все три матча». Реальность оказалась срежиссирована героем мема Робертом Б. Вейде: 37-летний ветеран сломался уже в первом тайме первой игры. Ждём его одноклубника Караваева в «старте». Есть, конечно, ещё Илья Самошников, но у него опыт игры за сборную составляет ровно 0 минут 0 секунд, и его выход на этом Евро произойдёт только в самых экстремальных обстоятельствах. Даже у Черышева больше шансов сыграть слева в обороне, тем более, что вингер «Валенсии» провёл на этой позиции несколько товарищеских матче в «Реале». Да, это было давно, но зато в «Реале»!

Центральные полузащитники. Магомед Оздоев, Роман Зобнин

В матче с Бельгией Черчесов выпустил трёх номинальных центральных хавбеков, но уже через полчаса вынужден был заменить травмированного Далера Кузяева на Дениса Черышева. Возможно, надеялся на фарт: три года назад в стартовом матче ЧМ-2018 Черышев также вышел со скамейки, заменив травмированного Дзагоева. И сразу же сделал дубль, а в итоге с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром сборной на том турнире.

Во второй раз фокус уже не прокатил. Правда, тогда у России соперником была Саудовская Аравия, а сейчас – Бельгия.

Тем не менее, с центром полузащиты всё более-менее ясно, даже с учётом того, что Кузяев вроде бы успел восстановиться. Мухин достойно смотрелся за выделенные ему полчаса, но вряд ли тренерский штаб будет рисковать и выпускать его с ходу в бой. Ждём уже привычной связки Оздоев – Зобнин.

Атакующие полузащитники. Александр Головин, Алексей Миранчук

Nevasport предполагал выход франко-итальянского тандема еще в стартовом матче против Бельгии, но тогда тренеры посчитали иначе. Миранчук появился на поле только в середине второго тайма, заменив не вписавшегося в игру Черышева. И тоже не вписался в игру. Однако, пожалуй, с финнами сборной нужен будет креатив в атаке, так что выход двух звездных футболистов будет логичным шагом. Тем более, что при игре в три центральных защитника латерали Фернандес и Караваев будут часто ходить вперёд. Головин и Миранчук тогда получат возможность смещаться на привычные позиции ближе к центру, насыщая среднюю линию

Нападающий. Артём Дзюба

Место капитана в стартовом составе выглядит незыблимым. Безголевая серия Дзюбы в сборной растянулась уже на четыре игры: форварду никак не удаётся побить рекорд Кержакова по мячам за национальную команду. У бывшего нападающего «Зенита» 30 точных ударов в футболке сборной, у Дзюбы – на один меньше. Пора уже прерывать голевое молчание и покорять достижение предшественника.

Альтернативный вариант построения: Шунин – Фернандес, Баринов, Джикия, Дивеев, Караваев – Оздоев, Зобнин – Головин, Черышев – Дзюба

Матч Финляндия – Россия пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 16 июня. Начало – в 16:00 по московскому времени.