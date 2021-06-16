Сборная России по футболу в официальном Instagram опубликовала афишу матча второго тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии. На постере изображены полузащитники Алексей Миранчук и Роман Зобнин.

Подпись к афише лаконичная: «Реабилитироваться».

В стартовом матче чемпионата Европы Россия разгромно проиграла Бельгии со счетом 0:3.

Финляндия в первой игре победила Данию 1:0, причем матч прерывали на два часа из-за инцидента с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание и пережил остановку сердца.

Матч Финляндия — Россия состоится на стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 16 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

В матче не примет участия 37-летний Юрий Жирков. В матче с бельгийцами защитник «Зенита» получил травму мышцы бедра и покинул расположение национальной команды.