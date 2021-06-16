Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен смог посмотреть концовку стартового матча группового турнира чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Хавбек «Интера» вышел на матч в стартовом составе, но в концовке первого тайма потерял сознание и был госпитализирован. Позднее стало известно, что футболист пережил остановку сердца.

«То, что он сидит и улыбается, просто невероятно, — цитирует BT главного тренера сборной Дании Каспера Ульманна. — Мы даже слышали, что он посмотрел последние десять минут матча. Это еще один шаг к тому, чтобы мы сосредоточились на борьбе в турнире».

Матч Дания — Финляндия из-за инцидента с Эриксеном прерывался на два часа. В результате встреча была продолжена, и финны победили 1:0.

Во втором туре группового раунда датчане встретятся с Бельгией. Матч пройдет на стадионе в Копенгагене 17 июня.