Эрмитажный кот Ахилл снова попробовал предсказать исход матча чемпионата Европы по футболу. На этот раз ему выпала возможность угадать победителя игры второго тура группового турнира Финляндия — Россия.

Перед Ахиллом поставили две миски с едой и флагами двух стран. Кот выбрал корм в «российской» миске.

Ахилл уже дважды удачно спрогнозировал исходы игр Евро. В стартовом матче группового турнира он выбрал победу Италии над Турцией (итальянцы выиграли 3:0), а в первой игре сборной России предсказал ей поражение от Бельгии (бельгийцы также победили 3:0).

Матч Евро-2020 Финляндия — Россия состоится сегодня, 16 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 по московскому времени.