Итальянский инсайдер, шеф-редактор издания Tuttomercatoweb Марко Контерио прокомментировал ситуацию с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным. Экс-форвард «Зенита» перешел во флорентийский клуб зимой из «Спартака», но за полгода провел только четыре неполных матча в серии A, не отметившись результативными действиями.

«Никто так и не понял, почему «Фиорентина» купила Кокорина, — цитирует «Матч ТВ» Контерио. — Спросите, скажем, три года назад: «Хороший ли Кокорин трансфер для «Фиорентины»?» Ответ был бы: «Топ». Но сейчас болельщики считают Александра худшим трансфером минувшей зимы. Продать его сейчас невозможно».

По мнению Контерио, сейчас есть шанс отдать футболиста в аренду, но ее необходимо грамотно продумать.

«На трансфер и зарплату Кокорина уже были потрачены деньги, больше «Фиорентине» терять нельзя», — добавил он.

«Фиорентина» заплатила «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро. Контракт с 30-летним форвардом заключен на 3,5 года, до конца сезона-2023/24.