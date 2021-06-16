Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба во время пресс-конференции после матча Евро-2020 против Германии убрал со стола бутылку безалкогольного пива.

Производитель пива является одним из спонсоров чемпионата Европы.

Примечательно, что похожим образом поступил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. 36-летний форвард на пресс-конференции перед игрой с Венгрией (3:0) убрал со стола бутылки с газировкой и произнёс: «Пейте воду».

Франция победила Германию со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота провёл немецкий защитник Матс Хуммельс.

Следующий матч Евро-2020 действующие чемпионы мира французы проведут 19 июня против Венгрии.