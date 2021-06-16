«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по зарплате нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как сообщает Daily Mail, если 36-летний португалец примет предложение бывшего клуба, то будет получать в год 17 миллионов фунтов стерлингов (примерно 19,7 миллиона евро).

При этом нынешняя зарплата Роналду в «Ювентусе» составляет 31 миллион евро в год. Он с огромным отрывом опережает партнеров по команде: зарплата идущего вторым Маттейса де Лигта составляет порядка 8 миллионов.

Если трансфер состоится, то в сделку может быть включён 28-летний Поль Погба, который уже выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В минувшем сезоне португалец стал лучшим бомбардиром серии A, забив 29 голов в 33 матчах. В настоящее время он принимает участие в чемпионате Европы-2020. В стартовой игре действующие чемпионы континента разгромили Венгрию 3:0, причем Роналду сделал дубль и установил рекорд Евро по количеству мячей (11).