Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал возможность отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова в случае непопадания в плей-офф чемпионата Европы-2020.

» Контракт со Станиславом Черчесовым подписан до конца чемпионата мира 2022 года», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Дюкова.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года после отставки Леонида Слуцкого. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018 и пробилась в финальную стадию Евро-2020.

В стартовом матче чемпионата Европы россияне потерпели разгромное поражение от Бельгии — 0:3. Вторую игру подопечные Черчесова проведут против Финляндии. Матч состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 по московскому времени.