Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на среду, 16 июня, зафиксированы 13 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 249 990.

За все время пандемии в России было проведено более 143,6 млн миллионов тестов. 127 576 человек скончались, 4 828 500 зараженных успешно преодолели болезнь. У 293 914 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 396 россиян, 10 256 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 5782 новых случая за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 927 новых пациентов, в Московской области — 1187, в Ленинградской — 110.