«Зенит» подписал новый контракт с форвардом Алексом Пойтрессом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано еще на один сезон, до лета 2022 года.

За сезон-2020/21 Пойтресс провёл за «Зенит» 50 матчей: 18 в Единой лиге ВТБ и 32 в Евролиге.

В среднем за матчи Евролиги Пойтресс набирал 8,6 очка, делал 4,3 подбора при 8,8 балла эффективности в среднем за матч.

В Единой лиге ВТБ он стал лучшим игроком по реализации двухочковых бросков — 67,74%. В среднем за матч в турнире Алекс набирал 9,2 очка, делал 4,1 подбора, 1 перехват и заканчивал матч с 11,6 балла эффективности.

— У Алекса был отличный сезон в «Зените», поэтому это подписание — закономерность, — заявил гендиректор «Зенита» Александр Церковный. — Он хорошо вписался в нашу систему и однозначно способен прогрессировать дальше. Я рад, что нам удалось договориться и продолжить работу дальше.