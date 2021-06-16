Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил, что российский футбол в будущем вернется на систему «весна-осень», то есть с началом сезона в марте, а не в июле-августе.

«Этот вопрос обсуждается. Он будет проработан еще раз, — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюкова. — Было несколько вопросов и обсуждений в том числе с клубами, лигами возврата на систему «весна-осень». Но предыдущие попытки не привели к какому-то консенсусу. Были мнения за возврат, но на тот момент таких голосов было меньшинство. Может быть, сейчас получим другую ситуацию».

Российский футбол функционировал по системе «весна-осень» до 2011 года. В сезоне-2011/12 был проведен переходный турнир длиной в полтора года.