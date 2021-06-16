«Зенит» запустил первый зарубежный коммерческий лагерь, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Пройдет он в итальянском Сполето в две смены: с 14 по 19 июня и с 21 по 26 июня. Общее число его участников превысит 50 человек.

Занятия в лагере будут проходить под руководством тренеров филиалов «Газпром»-Академии — Ильи Иванова и Сергея Новикова. В тренировочный процесс также вовлечены местные специалисты.

Со стороны «Зенита» в церемонии открытия детского тренировочного лагеря в Италии принял участие Александр Сапега — директор департамента стратегического и бизнес-развития футбольного клуба.

«Детский лагерь «Зенита» в Италии — возможность для нас реализовать свой международный опыт в стране с исключительно сильными футбольными традициями, — сказал Александр Сапега. — Мы уверены, наша международная инициатива не только сблизит богатые культуры двух стран, но и станет следующим шагом развития бренда «Зенит», поэтому сильнейший футбольный клуб России будет активно участвовать в проектах международного уровня».