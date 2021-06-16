Разыгрывающий Кевин Пангос, скорее всего, покидает «Зенит», считая, что достоин большего.

Изначально была информация, что канадец останется в петербургском клубе, однако 15 июня появился слух, что он одной ногой в ЦСКА, который якобы предложил улучшенные условия контракта. Пангос выступал за «Зенит» всего лишь год, но уже по его итогам стал лучшим разыгрывающим Евролиги, набирая в среднем 13,5 очка и 6,7 передачи в среднем за игру.

Редакция «Неваспорт» проанализировала рынок и выделила несколько интересных кандидатов, которые могут сменить канадца в Петербурге.

1. Алексей Швед («Химки»)

Конечно, первым на ум приходит Алексей Швед. В первую очередь, из-за серьезных финансовых проблем «Химок», которые не позволят подмосковному клубу принять участие в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ. Вряд ли химчанам удастся сохранить лидеров после такого развития событий. Да, Шведа может перехватить ЦСКА, но зачем, если они взяли Пангоса? Алексей уже выступал за армейцев, а «Зенит» будет новым и интересным опытом.

2. Майк Джеймс («Бруклин»)

Будущее 30-летнего защитника в НБА очень туманно. Да, он оказался в нужном месте и в нужное время для «Бруклина», но это не значит, что американский клуб продолжит с ним сотрудничество. Джеймсу прекрасно известна Лига ВТБ и Евролига. Однако он не является лучшим кандидатом, учитывая его дурной характер, и строгую дисциплину Хавьера Паскуаля. Несмотря на это, с большой долей вероятности, руководство «Зенита» будет упоминать Джеймса при выборе нового игрока.

3. Николас Лапровиттола («Реал»)

Аргентинец уже выступал за «Зенит» в сезоне-2017/18. Нельзя сказать, что он ярко себя проявил и уже через год покинул берега Невы. Однако он сразу стал одним из лучших в испанском «Ховентуде» и получил приглашение в «Реал». В апреле стало известно, что Лапровиттола покинет мадридский клуб вместе с еще несколькими игроками.

За возвращение Лапровиттолы, конечно же, выступает тот факт, что он знаком с городом и клубом. За эти сезоны он вырос как игрок, стал более мудрым и мастеровитым. Почему бы не дать ему второй шанс, если договориться на адекватную зарплату?

4. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»)

Ларкин — усовершенствованная версия Пангоса, который представляет из себя классического разыгрывающего. Он выступает за турецкий клуб с 2018 года, а по итогам минувшего сезона впервые выиграл с командой Евролигу. Есть вероятность, что он также захочет новый вызов и «Зенит» является прекрасным клубом с высокими целями и перспективами. Российскому клубу не нужно смотреть на зарплату американца, а сразу делать предложение.

5. Второй сорт

Частым явлением в баскетболе является подписание неизвестного игрока с определенным потенциалом или же наоборот, сбитого летчика из НБА. Каждый второй-третий игрок может попасть в этот список, от незадрафтованных в НБА игроков после колледжа до Айзеи Томаса, Куинна Кука, Джереми Лина и других.