Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу одержала победу над Аргентиной в матче кругового турнира мужской Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли встречу в четырех сетах: 25:19, 25:23, 21:25, 25:19.

На счету России стало 7 побед и 4 поражения в 11 играх, что позволило ей подняться на третье место в турнирной таблице. Напомним, что в финальную стадию выходят четыре лучших команды.

Лидирует в таблице команда Бразилии, проигравшая только один матч из десяти. Второй идет Польша с 8 победами и двумя поражениями. Отметим, что на счету Франции, Словении и Сербии также по семь побед, но они провели на одну игру меньше, чем Россия.

Следующий матч сборная России проведет 17 июня против Болгарии. Начало игры — в 13:00 по московскому времени.