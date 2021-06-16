Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Берлине. 34-я ракетка мира сенсационно обыграла шестую «сеяную» украинку Элину Свитолину — 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Александрова подала шесть раз навылет, Свитолина — семь. На счету россиянки три двойных ошибки, украинка допустила их четыре. Кроме того, Александрова смогла сделать три брейка, проиграв одну свою подачу. При этом во втором сете она отыграла семь сетболов при счете 3:5.

Александрова стала первой четвертьфиналисткой турнира. Ее соперница определится в матче швейцарки Белинды Бенчич и хорватки Петры Мартич, которые сыграют также сегодня.

Турнир WTA bett1open проходит на травяных кортах, призовой фонд его составляет 565 530 долларов.