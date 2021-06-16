Российские фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт показали работу над новым шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Напомним что Энберт исполняет роль Константина Левина, а Медведева — его жены Кити Щербацкой. Также на льду присутствовали Максим Шабалин, Роман Костомаров, Оксана Домнина. Премьера ледового спектакля пройдет 9 июля в Сочи.

Энберт — серебряный призер Олимпийских игр, а также бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. Медведева — серебряный призер Олимпиады, а также двукратная чемпионка мира и Европы.