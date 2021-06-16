Народный артист России, а также болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о том, что хорватский специалист Ивица Олича покинул пост главного тренера московского ЦСКА.

«Удивился внезапному увольнению Олича. «Спартак» и ЦСКА меняют тренеров в надежде что-то изменить. А в «Зените» есть Семак, который три раза подряд доказывает свою состоятельность, команда в него верит. У «Зенита» есть свой почерк, мы знаем, как играет связка Азмун-Дзюба, знаем свои минусы в игре. Семак — большой профессионал, с ним клуб продолжит доминировать в РПЛ. Руководство «Зенита» поступает более рационально, в отличие от своих коллег из Москвы», — цитирует Боярского Sport24.

Напомним, что Олич возглавил армейцев 31 марта. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата московский клуб провел всего лишь 9 матчей. По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки. Ранее «Спартак» покинул Доменико Тедеско, его сменил португалец Руй Витория. Сергей Семак работает с «Зенитом» с 2018 года. Он трижды подряд приводил команду к чемпионству в РПЛ.