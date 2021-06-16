Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против национальной команды Финляндии.

Россия: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Напомним, что 16 июня «Газпром Арена» примет матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. На поле выйдут сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

В первом туре россияне в Санкт-Петербурге крупно уступили бельгийцам (0:3), а финны сенсационно в гостях переиграли Данию (1:0).