Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы против национальной команды Финляндии.

«Думаю, финны наоборот сделали нам лучше, выиграв у Дании. Никто не застрахован от поражения от бельгийцев. Изначально понятно, что второй и третий матч были бы для нас важными и сложными», — сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

Напомним, что 16 июня «Газпром Арена» примет матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. На поле выйдут сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

В первом туре россияне в Санкт-Петербурге крупно уступили бельгийцам (0:3), а финны сенсационно в гостях переиграли Данию (1:0).