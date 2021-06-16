«Сочи» на своем официальном сайте объявил о том, что соперником команды во втором раунде квалификации в Лиге Конференций станет азербайджанский «Кешля».

Лига Конференций — новый турнир УЕФА, который является третьим по силе, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Предстоящий сезон станет первым для этого турнира. 32 команды поделятся на восемь групп. В следующем этапе пройдут матчи 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года.

Первый матч состоится 22 июля в Сочи. 29 числа состоится ответный матч. «Сочи» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.