Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч второго тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии. В десятке полевых игроков он совпал с прогнозом Nevasport за одним исключением: Фёдор Кудряшов всё-таки не успел восстановиться, и Станислав Черчесов выпустил Игоря Дивеева.

А главной сенсацией стал выбор вратаря. Вместо железного первого номера опытного Антона Шунина на поле вышел новичок Матвей Сафонов. Можно, конечно, предположить, что капитан «Динамо» получил травму и потому был заменён. Однако никакой информации о повреждениях Шунина до игры не поступало, более того, он был включен в заявку на матч. Так что выход Сафонова, скорее всего, был не вынужденной мерой, а тренерским решением. И это решение выглядит настоящей паникой Черчесова.

С 2005 по 2018 год в сборной России возникали разные кризисные позиции, но с одной вопросов не было никогда: пост вратаря занимал Игорь Акинфеев. Только дважды он терял место в составе и оба раза – из-за травм. Но в 2007 году у него была мощная подмена в виде матёрых Вячеслава Малафеева и Владимира Габулова, а в 2011-м – снова в виде Малафеева. Тогда зенитовец провел отбор Евро-2012 настолько уверенно, что Дик Адвокат сделал на него ставку даже после восстановления голкипера ЦСКА. Малафеев провел турнир достойно, и не его вина, что сборная не вышла в плей-офф.

Но в 2018 году после чемпионата мира у тренерского штаба появилась новая, доселе неизведанная задача: найти нового первого номера для сборной. Поначалу на эту роль закономерно претендовал сменщик Акинфеева Андрей Лунёв, но страж ворот «Зенита» с задачей не справился. После нескольких неуверенных матчей он был заменен на русского бразильца Гильерме. Поначалу вратарь «Локомотива» не вызывал вопросов, но затем и он потерял уверенность и стал проводить неудачные матчи, что, в конце концов, увенчалось разгромом от Сербии 0:5.

Наконец в 2021 году тренерский штаб чётко дал понять: номер один найден. Антон Шунин долго ждал своей очереди, и казалось, что не дождётся уже никогда. Но именно он отвоевал у конкурентов место в составе. Да так отвоевал, что тренеры взяли на Евро по большому счету только одного претендента на место в воротах. У Сафонова и Дюпина до июня 2021 года на двоих было ровно ноль минут и ноль секунд в форме национальной команды. Сафонову в итоге дали поиграть полчаса в товарищеском матче с Польшей. Голкипер обедни не испортил, но очевидно было, что это была проверка нервов на случай экстренной замены: вдруг бы Шунин сломался или был удален (вспомните Евро-2004 и красную карточку Сергею Овчинникову). Черчесов объяснял невызов Гильерме тем, что вратарь выглядел в последнее время неуверенно. Вратарь, с которым «Локо» выиграл Кубок России и бронзу чемпионата? Нет, данный ход был актом доверия к Шунину: вратаря лишили опасного конкурента и не стали сталкивать двух претендентов на место в основе лбами. Отчасти по этой же причине Черчесов мог отцепить Лунёва. Голкипер «Зенита» оказался четвертым лишним, хотя явно провел концовку сезона-2020/21 не хуже Дюпина и особенно Сафонова. Но основной вратарь чемпионов России – это тоже претендент на пост номер один. Таким образом, Шунину была расчищена дорога.

С Бельгией Шунин сыграл не очень удачно. Второй гол во многом был его ошибкой (хотя, например, тот же Малафеев считает иначе). В целом его игру нельзя назвать провальной, скорее он просто сыграл на своем уровне, не совершая подвигов. В таких случаях говорят «не выручил». Но стоило ли его после этого менять?

В 2008 году Акинфеев неудачно провел стартовый матч с Испанией, пропустив 4 мяча. Но Хиддинк продолжил доверять ему, даже имея в запасе двух очень сильных конкурентов: Габулова, который до этого помог России победить Англию в ключевой игре отбора, и Малафеева, только что выигравшего с «Зенитом» Кубок УЕФА. В результате Акинфеев провел три блестящих матча и добрался со сборной до полуфинала, став одним из героев команды. Да, в 2014 году это уже не сработало: тот же Акинфеев допустил ляп в стартовой игре с Южной Кореей (1:1), но Капелло продолжал выпускать его, что увенчалось еще одним ляпом уже с Алжиром (1:1). Но только в том эпизоде вратаря слепили лазерной указкой, да и в принципе вопросов о выборе тренера не возникало: он доверял своему номеру один до последнего.

В тренерских решениях Черчесова по вратарям до этого момента не возникало вопросов. В конце концов, он сам бывший вратарь, причем вратарь, заставший немало сильных конкурентов. В эпоху Черчесова в сборной играли Харин, Овчинников, Филимонов, Нигматуллин… Кому как не ему знать лучше, к какому голкиперу какой подход нужен. Кого-то конкуренция мотивирует, но кому-то лучше избегать давления «со скамейки».

Но сейчас Черчесов берёт и ставит на ключевой матч финальной стадии Евро вратаря-дебютанта (ну не считать же полчаса в товарищеской игре за полноценный дебют). Даже у выходившего в экстренном порядке на Евро-2004 Малафеева уже был вынужденный «матч жизни» — ответная стыковая игра с Уэльсом, которую вратарь провел блестяще.

Сейчас для Сафонова наступил момент истины. От его игры зависят не только перспективы сборной России, но и его собственные. Если он проведет матч с финнами блестяще, то сможет стать тем самым сменщиком Акинфеева, о котором ходят разговоры последние три года. Да и за границей к вратарю присмотрятся более пристально.

А к Черчесову есть несколько вопросов. Если он так доверяли Шунину, что не вызвали ни одного опытного конкурента, то почему всё же заменил динамовца после не такого уж и провального матча?

И где Черчесов был раньше с перспективными вратарями Максименко и Сафоновым? Вся страна кричала тренерскому штабу: дайте шанс молодым! Пусть они не будут основными на ближайшем Евро, но это перспектива на будущее! А сейчас момент наигрывания молодых в неважных матчах уже упущен. Учим плавать по бразильской системе: бросаем в воду, не хочешь утонуть – плыви.

И главное: почему сборная России перед Евро-2020 оказалась в такой ситуации, что тренерскому штабу снова пришлось спрашивать Акинфеева о желании вернуться? Голкиперы сборной не могли проявить себя за три года, и всё это время ходили разговоры о необходимости вытаскивать обратно ветерана ЦСКА. Как говорил сам Черчесов, последний разговор с Акинфеевым у него состоялся 9 мая. То есть за месяц до старта Евро. Будь у тренерского штаба надёжный первый номер, такой бы разговор попросту бы не состоялся.

А Сафонову остается лишь пожелать удачи и взаимопонимания с защитой.

Матч Финляндия – Россия пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге и стартует в 16:00 по московскому времени.