Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о том, что бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков станет новым главным тренером «Нижнего Новгорода».

«Эпопея Александра Кержакова с «Нижним Новгородом» подходит к концу. Завтра (17 июня) Кержаков подпишет контракт с Нижним и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ», — написал Арустамян.

Напомним, что Кержаков в минувшем сезоне занимал пост главного тренера «Томи», которая выступала в ФНЛ. Под его руководством команда заняла 18-е место и вылетела в ПФЛ.

«Нижний Новгород» занял третье место, но получил путевку в РПЛ, так как «Оренбург», ставший вторым, не смог получить лицензию. Таким образом волжский клуб впервые в своей истории сыграет в высшем дивизионе российского футбола.