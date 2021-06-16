Пресс-служба РУСАДА сообщила ТАСС о том, что в мае девять спортсменов сделали запрос на разрешение использовать запрещенные препараты в качестве терапевтического исключения.

В январе таких запросов было восемь, в феврале — три, в марте — девять, в апреле — шесть.

Напомним, 17 декабря спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российским спортсменам запретили выступать под флагом России на крупных международных соревнованиях в течении двух лет.

Кроме того, в ближайшие два года наша страна не сможет проводить Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. В понедельник РУСАДА объявило, что не будет оспаривать решение CAS.