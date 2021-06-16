Игроки сборной Финляндии вышли на предматчевую разминку перед игрой второго тура чемпионата Европы против национальной команды России в футболках со словами поддержки в адрес полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

Напомним, что 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание на 41-й минуте матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (0:1). Позднее стало известно, что у него произошла остановка сердца. Врачи пытались реанимировать игрока в течение 15 минут, а игра на 40 минут была прервана. В итоге Эриксен вернулся к жизни и был отправлен в больницу.

16 июня «Газпром Арена» примет матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. На поле выйдут сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

В первом туре россияне в Санкт-Петербурге крупно уступили бельгийцам (0:3), а финны сенсационно в гостях переиграли Данию (1:0).