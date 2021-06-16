Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в немецком Халле.

Четвертый номер «посева» и седьмая ракетка мира в двух сетах победил Джордана Томпсона из Австралии, занимающего 81-е место в рейтинге ATP. Рублёв выиграл оба сета 6:4, потратив на матч 1 час 28 минут.

Томпсону удалось сделать шесть подач навылет против четырех у соперника. При этом Рублёв не допустил ни одной двойной ошибки, а у Томпсона их было две.

Россиянин взял три подачи соперника и проиграл одну свою.

Соперником Рублёва в четвертьфинале станет Филип Кольшрайбер из Германии.