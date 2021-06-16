Сборная России по футболу уже на третьей минуте пропустила от сборной Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счёт в матче 0:0.

На третьей минуте встречи Финляндия вышла вперед благодаря быстрой атаке и голу Йоэля Похъянпало. Главный арбитр встречи Данни Маккели из Нидерландов отметил гол после подсказки арбитра на VAR, поскольку нападающий сборной Финляндии был в офсайде.

Трансляцию матча можно найти здесь.

Отметим, после матча с Бельгией (0:3) Станислав Черчесов принял решение сменить основного вратаря: на игру вышел Матвей Сафонов. В игре с Бельгией в воротах стоял Антон Шунин, он пропустил 3 мяча.