Сборная Турции по футболу сегодня, 16 июня, сыграет против команды Уэльса матч второго тура чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра пройдёт в Баку на стадионе «Олимпийский», начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь:

Игру Турции и Уэльса рассудит бригада арбитров из Португалии. Главным судьей назначен Артур Соареш Диаш, помогать ему на боковых линиях будут Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный арбитр матча — Бартош Франковски из Польши.

Напомним, сборная Турции в первом матче на Евро-2020 потерпела разгромное поражение в Риме от сборной Италии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев. Уэльс сыграл вничью со Швейцарией, игра в Баку завершилась со счетом 1:1.