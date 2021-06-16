Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму в матче с командой Финляндии на чемпионате Европы по футболу 2020.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счет в матче 0:0.

В середине первого тайма Фернандес сыграл головой в штрафной сборной Финляндии, скинув матч на Дзюбу, и очень неудачно приземлился на спину. Футболисту оказали помощь на поле, однако он не смог продолжить встречу — проблемы со спиной. Игрока унесли на носилках под аплодисменты болельщиков на трибунах.

Вместо Марио Фернандеса в игру вошел защитник Вячеслав Караваев.

Прямую трансляцию можно найти здесь.

На данный момент у Финляндии три очка, у сборной России — ноль.