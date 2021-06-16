Допинговая сага в российском спорте длится уже седьмой год. Вряд ли кто-то мог предположить, что один фильм на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года приведет к тому, что уже вторую Олимпиаду подряд россияне будут выступать без флага и гимна.

Да, допинговая сага коснулась не всех. Например, хоккеистов она задела лишь по касательной, а футболистов вообще не тронула. Хоть главный информатор в деле о российском допинге Григорий Родченков и говорил о 30 игроках, которые принимали запрещенные препараты (назывались даже все 23 участника чемпионата мира-2014), дальше разговоров дело не пошло. Но так произошло не со всеми. Nevasport предлагает вспомнить спортивные федерации, пострадавшие от антидопинговых санкций сильнее всех.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики

На первое место в этом малопочетном списке с сумасшедшим отрывом можно поставить ВФЛА. Если другие организации смогли оправиться от потрясений и получить помилование, то ВФЛА вместо помилования получает новые и новые удары.

Впрочем, это неудивительно, ведь допинговый клубок начал раскручиваться именно с фильма о допинге в лёгкой атлетике (а не во всём российском спорте, как думают некоторые).

ВФЛА первой получила отстранение: ещё в ноябре 2015 года. Тогда же были приостановлена деятельность Российского антидопингового агентства, закрыта Московская антидопинговая лаборатория, а её директор Григорий Родченков был отправлен в отставку. К чему приведёт отставка Родченкова, пожалуй, нет смысла вспоминать.

Первые громкие последствия дисквалификации были уже на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На Игры не была допущена легкоатлетическая сборная России в полном составе. Единственное исключение было сделано для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая жила и тренировалась в США и никаким образом не могла быть причастна к допинговой схеме.

После Олимпиады мытарства легкоатлетов продолжились. Только в 2017 году международная федерация начала выдавать им индивидуальные допуски для участия под нейтральным флагом. Как вы понимаете, процедура выдачи этих допусков значительно усложнила спортсменам попадание на международные турниры: необходимо было собирать справки, иметь чистую репутацию и надеяться на благосклонность World Athletics.

Особенно обидно было, наверное, Марии Ласицкене. Наша прима установила выдающееся достижение, победив в 45 стартах подряд, но не как россиянка, а как ANA («авторизованный нейтральный атлет»).

И когда казалось, что мучениям спортсменов близок конец (РУСАДА было восстановлено в правах, ВФЛА погашала последние долги), России был нанесен новый удар. Непонятно, каким уровнем интеллекта нужно было обладать, чтобы находясь под микроскопом у всех антидопинговых служб попытаться смухлевать с поддельной справкой Данила Лысенко. И ведь всё могло обойтись относительно небольшой дисквалификацией атлета за пропуск допинг-тестов. Но нет, в афере оказалось замешано и руководство ВФЛА. В результате санкции в отношении российских атлетов ужесточились, и они вообще перестали получать допуски к международным стартам. Только весной этого года процедура выдачи разрешений возобновилась. Да еще и при очень жестких условиях: на крупные соревнования, включая Олимпиаду в Токио, России можно заявить только десять легкоатлетов без права замены.

Международный простой сказался на перспективах и форме наших атлетов, и даже Ласицкене проиграла два международных старта подряд, оставшись даже без подиума. Теперь ее перспективы золота Олимпиады, которое совсем недавно, казалось, было в ее руках, выглядят достаточно туманными.

Знаменитая прыгунья в длину Татьяна Лебедева по поводу дела Лысенко произнесла интересные слова: «Вместо того чтобы признать наши ошибки, мы начали изворачиваться, а в Европе такой менталитет, что если ты не признаешь факты, а упираешься, то это начинает вызывать злость».

Очень мудрые слова спортсменки, которая была лишена медали Пекина за допинг, после чего сохранила пост в Совете федерации (покинув его лишь через год). Спортсменки, которая два года судилась с МОК и World Athletics. Спортсменки, которая заявила, что приняла дисквалификацию, но это «не значит, что она признала употребление допинга». Вот бы ей кто-нибудь процитировал её собственные слова…

Федерация тяжёлой атлетики России

Второй главной пострадавшей после лёгкой атлетики стала атлетика тяжёлая. В сентябре 2017 года членство ФТАР в Международной федерации тяжёлой атлетики было приостановлено на год. Правда, формальной причиной стали массовые нарушения, выявленные при перепроверке проб Олимпийских игр-2008 и 2012. И подобные отстранения были наложены еще на восемь федераций. В результате отстранения Россия пропустила чемпионаты мира и Европы.

Однако на успехах российских тяжелоатлетов сказалось и допинговое дело. Так на Олимпиаду в Рио от тяжелой атлетики поехало на одного россиянина меньше, чем от легкой атлетики. То есть ноль. А на Играх в Токио Россия сможет выставить только двоих: одного от мужчин и одного от женщин. У мужчин это право получил Тимур Наниев, выступающий в весовой категории до 109 кг. У женщин участница определилась вчера – ей стала Кристина Соболь в весе до 55 кг.

На этом фоне смешно читать октябрьское заявление главы ФТАР Максима Агапитова, что доверие к организации «как на международном, так и на национальном уровне восстановлены».

Союз конькобежцев России

Санкции российскому спорту очень больно ударили по участникам зимней Олимпиады в Пхенчхане. На Игры не удалось поехать многим лидерам сборной, а больнее всего пришлось конькобежцам и шорт-трекистам. Денис Юсков, Павел Кулижников, Виктор Ан, Руслан Захаров могли претендовать если не на победу, то как минимум на медали в Южной Корее. Однако все они, даже не будучи замешанными в допинговый скандал, были отстранены от участия.

Однако тут нужно уточнить один важный момент: слово «отстранены» не совсем верное. Поскольку отстранен был Олимпийский комитет России. А право приглашать или не приглашать спортсменов при отстраненных федерациях полностью принадлежит МОК. Кто-то из российских звезд не получили приглашения за допинговое прошлое, кто-то – по невыясненным причинам. Существует вероятность, что они могли фигурировать в программе подмены допинг-проб, о которой говорил Родченков. Возможно даже, что именно ради них Россия ввязалась в авантюру с подчисткой базы данных Московской антидопинговой лаборатории, за что словила ещё один бан и в Токио опять поедет в нейтральном статусе. Но утверждать стопроцентно мы не можем.

В результате МОК поступил пусть и не по духу, но по букве закона, и о «правовом беспределе», про который говорили некоторые российские чиновники, говорить тут некорректно.

Союз биатлонистов России

Допинговое дело ударило и по СБР. В первую очередь – всё той же Олимпиадой в Пхенчхане. От участия в Играх были отстранены ведущие российские биатлонисты, включая главных звезд мужской и женской сборной – Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт. В результате в Корею поехали лишь четверо россиян: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Как итог: ни одной медали.

Но этим санкции не ограничились. Международный союз биатлонистов после смены руководства и ухода лояльного к России Андреса Бессеберга наложил частичные санкции на СБР. К счастью, не такие жесткие, как в лёгкой атлетике. Россияне всё ещё без ограничений могут участвовать в международных стартах под своим флагом и гимном. Однако Россия не может быть представлена на руководящих должностях в IBU, а главное – страна лишена права проведения крупных международных стартов, включая очень популярный у болельщиков этап Кубка мира в Ханты-Мансийске. А чемпионат мира-2021 и вовсе был перенесен из Тюмени, которая уже получила право его проведения. Кстати, коррупция при определении хозяина ЧМ-2021 стала одной из причин отставки Бессеберга. Окончательно вина функционера ещё не доказана, но следствие продолжается. Кроме того, независимое расследование выявило, что он участвовал в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов, за что якобы получал взятки. Причем не только деньгами, но и, как сказал бы Владимир Путин, девушками с пониженной социальной ответственностью.

Бессеберга в IBU уже нет. Как и полноправного членства России в IBU.

Работает ли Россия по очищению биатлона от допингового шлейфа? Вроде бы как работает. По крайней мере, глава СБР Виктор Майгуров в апреле этого года отмечал прогресс с IBU. Так что на словах мы точно работаем.

А вот что происходит на деле. В январе 2021 года после информации о приезде допинг-офицеров РУСАДА на «Ижевскую винтовку» с соревнований в экстренном порядке снялись 33 юных биатлониста. Совсем молодых, которые никак не могли быть причастны к допинговой схеме, якобы разработанной и применявшейся «негодяем» Родченковым чуть ли не в одиночку (по крайней мере, судя по заявлениям российской стороны). Ну знаете, это те самые юные спортсмены, о защите которых так любят говорить в контексте санкций ВАДА. «Юные спортсмены не должны страдать за грехи других атлетов в прошлом!» — вы наверняка не раз подобное слышали.

Тридцать три юных биатлониста снимаются со всероссийских соревнований после неожиданного приезда офицеров РУСАДА. Кто знает, почему так произошло. Может, совпадение. А может, прав комментатор Дмитрий Губерниев, заявивший, что снялись биатлонисты из-за каких-то проблем с бухгалтерией и отчетностью. Ну а что, и правда звучит правдоподобно, ведь проблемы с бюрократией довольно типичны для России. А то, что туда офицеры РУСАДА приехали… просто бывают такие совпадения.