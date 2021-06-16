Сборная Италии по футболу сегодня, 16 июня, сыграет с командой Швейцарии матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени. Игра состоится в Риме на стадионе «Олимпийский».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

В первом туре группового этапа сборная Италии разгромила команду Турции со счётом 3:0. В составе итальянцев отличились Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле, автогол на счету Мериха Демирала.

Сборная Швейцарии по футболу стартовала на Евро-2020 с ничейного результата в игре со сборной Уэльса. Матч завершился со счетом 1:1. В составе сборной Швейцарии отличился Брил Эмболо, а за Уэльс забил Киффер Мур.