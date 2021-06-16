Российский полузащитник Алексей Миранчук открыл счет в матче Россия — Финляндия на чемпионате Европы по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, на данный момент счет 1:0 в пользу сборной России.

Это произошло в добавленное ко второму тайму время, Алексей Миранчук получил мяч от Артема Дзюбы и пробил в дальний верхний угол ворот. Это был первый удар сборной России в створ в этом матче. Также это первый гол сборной России на Евро-2020, поскольку в первом матче с Бельгией сборная России по футболу не забила.

В первом тайме также забивала сборная Финляндии, но гол Йоэля Похъянпало был отменен из-за офсайда.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.