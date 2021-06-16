Сборная России по футболу обыгрывает команду Финляндии после первого тайма в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, счёт после первого тайма 1:0 в пользу сборной России.

Счет в матче мог открывать финский нападающий Йоэль Похъянпало уже на третьей минуте игры, но его гол в ворота Матвея Сафонова отменили из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

В добавленное ко второму тайму время за сборную России отличился Алексей Миранчук с паса Артема Дзюбы. Он отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

Вынужденную замену в первом тайме провел Станислав Черчесов: Марио Фернандес неудачно упал на спину, его сменил Вячеслав Караваев.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.