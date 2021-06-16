Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри матч второго круга и вылетел с травяного турнира АТР 500 в Лондоне

Игра прошла на центральном корте комплекса «Квинз Клаб» и завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу теннисиста из Великобритании. Теннисисты провели на корте 1 час и 28 минут.

На счету Карацева всего один эйс, а также шесть двойных ошибок. Норри сделал три подачи навылет, а также всего одну двойную ошибку за два сета.

В следующем круге Кэмерон Норри сыграет против победителя матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан). Их матч состоится позднее.

В третий круг турнира АТР 500 в Галле ранее прошел Андрей Рублев. Он сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.