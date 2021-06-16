Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вышел в стартовом составе на матч второго тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии. Для форварда «Зенита» эта игра стала 54-й в составе национальной команды. По этому показателю он догнал легендарного капитана сборной СССР, чемпиона Европы-1960 Игоря Нетто.

Напомним, что именно в честь Нетто был назван клуб футболистов, которые провели не меньше 50 игр за сборную СССР, СНГ и России. Экс-хавбек «Спартака» первым достиг этой отметки 3 июня 1962 года.

Дзюба дебютировал в сборной России еще при Дике Адвокате 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с Грецией (1:1). Свой первый гол форвард забил в четвертой игре за сборную — 8 сентября 2014 года с Лихтенштейном (4:0).

Столько же матчей, сколько и Дзюба с Нетто, провел бывший хавбек сборной, первый капитан команды Фабио Капелло Игорь Денисов. Следующий ориентир для Дзюбы — российские футболисты Дмитрий Аленичев и Алексей Смертин, а также советский Виктор Колотов. Все они провели за сборную по 55 игр.

В нынешнем составе сборной России только один футболист сыграл больше Дзюбы — защитник «Зенита» Юрий Жирков (105). Рекорд по матчам принадлежит Сергею Игнашевичу (127).

Кроме того, на счету Дзюбы 29 голов за сборную. В российской истории это второй показатель после Александра Кержакова, от которого Дзюба отстаёт всего на один мяч. В советский период один футболист забил больше — Олег Блохин (42).

Дзюба в 26-й раз выходит на поле с капитанской повязкой (впервые — в сентябре 2018 года). В истории сборной России больше матчей в качестве капитана провели только Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).