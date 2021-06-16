На Олимпиаде в Пекине смогут выступить три российских одиночника. Но при одном условии — третью квоту нужно подтвердить осенью, на турнире в Германии Nebelhorn Trophy.

Это точно не могут быть двое парней из группы Мишина — Михаил Коляда и Евгений Семененко, поскольку они-то эти самые три квоты завоевывали на ЧМ в Стокгольме. Нужен кто-то ещё — а на это место у России претендентов много. К 2021 году в мужском одиночном катании подобралось сразу несколько примерно равных по уровню фигуристов — и каждый из них может рассчитывать на поездку в Оберстдорф.

В первую очередь, в голову приходят подопечные Евгения Рукавицына Макар Игнатов и Дмитрий Алиев. Кажется, что это основной вариант федерации: оба фигуриста с опытом выступления на международных турнирах, а Алиев ещё и действующий чемпион Европы. У обоих в арсенале есть старшие четверные — лутц или риттбергер.

Дмитрий Алиев в недавнем интервью ФФККР отметил, что он готов ехать за третьей квотой на Nebelhorn, наверняка, такой же позиции придерживается и Игнатов.

Чуть менее очевидный, но не такой невероятный вариант — отправка в Оберстдорф кого-то из группы Светланы Соколовской. Александр Самарин в Европе на слуху ещё с сезона-2018/19, когда стал бронзовым призёром континентального первенства. Марк Кондратюк на международных турнирах ещё толком не выступал, но хорошо запомнился российской публике по прошлому сезону. Оба фигуриста владеют четверными тулупом и лутцем, Самарин прыгает квад-флип, Кондратюк — четверной сальхов.

Ещё один вполне реальный претендент — это Андрей Мозалёв из группы Кирилла Давыденко. По прошлому сезону у Мозалёва был едва ли не самое сложное наполнение программ, а произвольную он нередко даже выигрывал и с помощью неё поднимался выше после провалов в короткой.

По окончании сезона-2020/21 Мозалёв перенёс операцию и проходил период восстановления, возможно, это поможет ему быть стабильнее в новом сезоне и выполнять весь заявленный контент.

Ещё один джокер в рукаве есть у Алексея Мишина: пусть его Семененко и Коляда в Германию поехать не могут, но на лед возвращается Андрей Лазукин. Он пропустил целый сезон, поскольку восстанавливался от тяжёлого повреждения — разрыва связок колена, которое долго не могли диагностировать. Пришлось перенести операцию и проходить долгий реабилитационный период. Но к новому сезону Андрей, кажется, подойдёт во всеоружии: на сборах в Куршевеле он уже собрал четверной лутц. Да, целый год Лазукин не соревновался, но сбрасывать со счетов его точно не стоит — мы знаем, как на крупных турнирах умеют выступать ученики Мишина.