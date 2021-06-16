Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес получил травму в матче группового турнира чемпионата Европы по футболу против Финляндии. В середине первого тайма футболист ЦСКА неудачно приземлился на газон, упав на спину. Его унесли с поля на носилках, а на замену вышел Вячеслав Караваев из «Зенита».

Трибуны проводили Фернандеса с поля аплодисментами.

Как сообщает пресс-служба сборной России в Твиттере, у футболиста подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Сейчас он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Напомним, что в первом матче с Бельгией Россия уже лишилась одного флангового защитника — в конце первого тайма травму получил 37-летний Юрий Жирков, покинувший расположение сборной. Кроме того, всё ещё не восстановился левый и центральный защитник Фёдор Кудряшов.

В матче Финляндия — Россия идёт второй тайм. Россияне ведут 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука в концовке первой 45-минутки.