Матч группового турнира Евро-2020 против Финляндии вызвал большой интерес у болельщиков сборной России по футболу. В петербургской фан-зоне собралась большая толпа фанатов. Судя по кадрам с места событий, фанаты нарушают социальную дистанцию, многие приспустили маски, а некоторые их даже не надели.

Напомним, что с 17 июня в Санкт-Петербурге ужесточаются антиковидные меры. В частности, приостанавливаются проведение мероприятий в объектах общественного питания, работа фуд-кортов и работа ресторанов ночью, запрещается работа детских комнат, уменьшается максимальная заполняемость кинотеатров. Кроме того, отменяется бал медалистов, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек.

Всего в Санкт-Петербурге на 16 июня выявлено 453 424 случая заболевания коронавирусом. 423 665 человек выздоровели, 15 062 умерли. За последние сутки официально выявлено 927 новых случаев заболевания.

В матче Финляндия — Россия идёт второй тайм. Счет 1:0 в пользу россиян. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил Алексей Миранчук.