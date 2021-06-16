Сборная России по футболу одержала минимальную победу над Финляндией в матче группового турнира Евро-2020 — 1:0. Единственный мяч провел полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время.

Примечательно, что это первый мяч футболиста «Аталанты» на крупном международном турнире со времен чемпионата мира-1990, когда гол забил аргентинец Клаудио Каниджа.

Россияне пропустили первыми уже на четвертой минуте, но гол Йоэля Похьянпало не был засчитан после консультации с ВАР. В середине первого тайма травму получил правый защитник сборной России Марио Фернандес. Вместо него на поле вышел игрок «Зенита» Вячеслав Караваев. Фернандес госпитализирован с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

Это уже третий крайний защитник, которого Россия лишилась за последние полторы недели. 5 июня на разминке перед товарищеской игрой с Болгарией (1:0) повреждение получил левый и центральный защитник Фёдор Кудряшов, который всё же был включен в заявку команды на Евро. 12 июня в стартовом матче турнира с Бельгией (0:3) повреждение получил зенитовец Юрий Жирков.

Отметим, что в воротах сборной России с Финляндией играл новичок: голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Для него это всего лишь вторая игра за сборную и первая — в стартовом составе. 1 июня он успел выйти на замену на полчаса в матче с Польшей (1:1).

Полностью составы команд выглядели следующим образом:

Финляндия: Градецки, Тойвио, Аракури, О’Шонесси, Райтала (Сойри, 75), Шуллер (Какуо, 67), Лод, Камара, Уронен, Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало.

Россия: Сафонов, Фернандес (Караваев, 26), Баринов, Джикия, Дивеев, Кузяев, Зобнин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Головин, Дзюба (Соболев, 85).

Встреча прошла на стадионе в Санкт-Петербурге, судил ее нидерландский арбитр Данни Маккели, который уже отработал на матче открытия Евро-2020 Италия — Турция (3:0).

В заключительном туре группового этапа Россия сыграет с Данией. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене. В это же время в Санкт-Петербурге встретятся Финляндия и Бельгия.