Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба ушёл с поля без забитого мяча в матче группового турнира Евро-2020 с Финляндией (1:0). Форвард «Зенита» вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте на Александра Соболева.

Дзюба не забивает за сборную уже пять матчей подряд. До этого он ушел с поля без забитых голов в играх со Словакией (1:2), Польшей (1:1), Болгарией (1:0) и Бельгией (0:3). Последний раз он забивал в мартовской встрече со Словенией, когда сделал дубль (2:1).

Дзюба повторил свой антирекорд безголевой серии в национальной команде. В период с 12 октября 2015 по 1 июня 2016 года он не забивал пять игр подряд (2:0 с Черногорией, 1:0 с Португалией, 1:3 с Хорватией, 2:4 с Францией, 1:2 с Чехией). Больше у Дзюбы не было безголевых серий в сборной длиннее четырех матчей.

Напомним, что Дзюбе остался всего один мяч, чтобы повторить рекорд сборной России по голам. На счету капитана национальной команды 29 точных ударов, а бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков забил 30 голов.

Дзюба — единственный футболист в российской и советской истории, которому удалось сделать два покера: 8 сентября 2015 года с Лихтенштейном (7:0) и 8 июня 2019 года с Сан—Марино (9:0). Помимо него, четыре гола в одной игре удалось забить только Олегу Саленко, который оформил пента-трик на ЧМ-1994 с Камеруном (6:1).