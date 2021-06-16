Сборная России по футболу впервые за 13 лет сумела не пропустить в матче чемпионата Европы по футболу. Сегодня, 16 июня, Россия с минимальным счётом сумела обыграть команду Финляндии.

Ира прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России.

На воротах в этом матче сыграл дебютант сборной России — 22-летний голкипер Матвей Сафонов. Ранее он не выходил в составе сборной России в официальных матчах.

Последний сухой матч сборная России провела на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2008 против команды Швеции, когда обыграла команду со счетом 2:0. Тогда на воротах стоял Игорь Акинфеев.

После этого на Евро-2008, Евро-2012 и на Евро-2016 россияне пропускали в каждом матче, даже если побеждали в игре.