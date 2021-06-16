Стали известны подробности состояния защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса, получившего травму в матче чемпионата Европы по футболу против сборной Финляндии.

По сообщениям пресс-службы сборной России по футболу, у Фернандеса не было выявлено повреждения позвоночника. Вместе с командой Фернандес полетит в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России.

В первом тайме Марио Фернандес неудачно приземлился на спину после скидки на Артёма Дзюбы и не смог продолжить матч. Его унесли с поля на носилках и отвезли в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной России. Единственный мяч в этом матче забил полузащитник Алексей Миранчук с передачи Артема Дзюбы.