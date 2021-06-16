Официальный «Твиттер» сборной России по футболу поблагодарил певицу Ольгу Бузову за совет после матча со сборной Финляндии на Евро-2020.

После окончания игры Россия — Финляндия, в которой победу одержали подопечные Станислава Черчесова, в аккаунте команды появилось сообщение: «Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга!». Также в сообщении разместили коллаж из фото Бузовой во время скандального эфира на «Матч ТВ», а также кадр с Александром Головиным, который выполняет рукой похожий жест.

Напомним, Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире «Матч ТВ» из-за нападок со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, который пытался уличить ее в незнании футбола. Певица же пыталась подбодрить команду после поражения от Бельгии.