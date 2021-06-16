Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал о своих впечатлениях от победы команды над Финляндией в матче группового этапа чемпионата Европы 2020.

Слова Сафонова прозвучали в прямом эфире «Матч ТВ». «Я, если честно, не успел понять, волнуюсь я или нет, а мяч уже залетел в ворота через две минуты», — отметил голкипер. Напомним, гол Йоэля Похъянпало отменили позднее после использования VAR.

«После отмены гола я понял, что ничего бояться не надо точно. Будет только хуже, если мы будем бояться, возможно, как в прошлом матче. Нам это помешает добиться положительного результата», — сказал Сафонов, добавив, что был спокоен и старался зарядить партнеров по команде. По словам голкипера, поддержка на стадионе не давала докричаться до всех, но тех, кто слышал, Сафонов старался зарядить и поддержать, и в итоге у команды все получилось.

Напомним, Россия со счётом 1:0 победила Финляндию на Евро-2020.