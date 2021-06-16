Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о победе над сборной Финляндии на Евро-2020.

Слова Черчесова цитирует портал Sports.ru. «Я знал, как играть. Мы довольны, как использовали эту систему. Понятно, мы говорим только про команду. Она была командой, давала задание, которое получила. Миранчук забил великолепный гол. Естественно, мы рады», — сказал Черчесов, отметив, что план на игру легко читался, игрокам надо было получать мячи через инсайдные зоны, проходы и прострелы.

«У них середина закрыта тремя центральными полузащитниками. Моменты у нас были, как и у них пара хороших контратак», — отметил тренер, добавив, что игра держала всех в напряжении.

Напомним, сборная России обыграла Финляндию со счётом 1:0.