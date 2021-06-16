Российский нападающий, игрок «Ростова» Владимир Обухов был дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на шесть месяцев.

Информацию об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

По информации агентства, дисквалификация связана с нарушением антидопинговых правил.

«Футболист Обухов дисквалифицирован ФИФА на 6 месяцев. Срок дисквалификации (отсчитывается) с 4 июня», — цитирует агентство слова собеседника.

Напомним, в марте 2021 года в ФИФА возбудили несколько дисциплинарных дел в отношении российских футболистов, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Дела заведены в отношении двух футболистов, а также одной футболистки.